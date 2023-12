"Corso per Oss, un aiuto a entrare nel mondo del lavoro"

Recentemente, il consiglio provinciale, ha approvato il piano provinciale relativo alla offerta formativa e dimensionamento scolastico per il 20242025. Successivamente, detto piano necessiterà della definitiva approvazione da parte della Regione. Un’importante novità, in ottica di ingresso nel mondo del lavoro, tematica quanto mai attuale nel momento storico che stiamo vivendo, riguarda – tra gli altri – l’Istituto Belmesseri Pacinotti, sede di Fivizzano, la cui offerta sembra mostrare un interesse decisamente pratico e realistico.

In questo caso, vi è infatti la richiesta di attivare un nuovo indirizzo – in realtà già presente da tempo e mai dismesso – sia ordinario durante il giorno che serale. Si tratta nello specifico di un corso per OSS, ovvero operatori socio sanitari, relativo alla sanità ed assistenza sociale. A commentare l’iniziativa è l’assessore Nobili.

"Il corso socio sanitario è sempre stato attivo presso la sede di Fivizzano – precisa Francesca Nobili assessore comunale alla pubblica istruzione – Quest’anno è stata aggiunta però la possibilità di frequentare il corso anche nelle ore serali, in modo tale da poter agevolare anche quelle persone che già lavorano. Si tratta di un corso della durata di cinque anni, che può essere frequentato non necessariamente da giovani studenti,ma pure da adulti".

Una professione questa che immette direttamente nel mondo del lavoro, soprattutto nella assistenza nei confronti di anziani presso cliniche, case di riposo e similari. Certamente si tratta di una scelta di vita particolare che richiede disponibilità e doti umani basate sul rispetto e la dedizione verso gli altri. Nel momento attuale, questi operatori sono richiestissimi non solo nel nostro Paese, ma soprattutto in Scandinavia, specie in Norvegia dove vengono offerti, oltre alle tante agevolazioni per vitto ed alloggio, ben 4.000 euro mensili.

