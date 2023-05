Corso di formazione gratuita per i meccanici del futuro

Un corso di formazione gratuito per creare meccanici del futuro: è l’iniziativa lanciata da Classic Car Club, Club di macchine storiche di Massa dove per partecipare si richiede volontà, responsabilità (no fumare e no alcool) e la maggiore età. Il Club cerca 30 ragazzie per iniziare il corso. "Per prima cosa – spiega Gianni Ricci - ci metteremo in contatto con concessionari o privati che rottamano la propria autovettura per spese troppo elevate inerenti la riparazione, in modo da dare l’opportunità a chi vuole aderire all’iniziativa di iniziare la propria esperienza in questo settore, smontandola sia nella parte meccanica che elettronica. Dopo aver imparato a smontare, c’è da imparare a rimontare: è più complicato ma più attraente". Insomma, un connubio tra i concessionari e i privati che rottamano la propria vettura con spese molto elevate. Un progetto che aiuta non solo i ragazzi più giovani, ma anche l’ambiente. Verrà compreso l’abbigliamento antinfortunistico. Info: 0585792739 [email protected]