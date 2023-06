Corsi di aerografo Nuove frontiere dell’arte

Al via i corsi per diventare specialisti dell’aerografo, una tecnica che trova numerose applicazioni. La scuola di aerografo diretta dal docente di pittura del liceo artistico Sebastiano Muzio si rivolge a tutti coloro che vogliono apprendere ed approfondire questa tecnica pittorica: giovani studenti d’arte, decoratori, imbianchini, professionisti della grafica, realizzatori di trompe l’oeil, operatori del ritocco fotografico, restauratori, carrozzieri, persino disegnatori di moda e pasticceri.

Muzio, che in passato ha fatto e consulenze per Gucci ed altre importanti ditte, insegna aerografia sul nostro territorio da oltre vent’anni riscuotendo interesse da allievi e intenditori. È stato il primo in Italia ad aprire una scuola di aerografo, e dalla sua scuola sono usciti i migliori operatori e artisti di aerografo. I corsi sono articolati in principianti e professionisti. Per partecipare non è richiesto nessun titolo di studio. Per maggiori informazioni visitare ilo sito www.aerografo-muzio.com.