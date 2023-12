Cori gospel alla casa di riposo con i bambini di ’Jesus lives’

È stato un Natale all’insegna dei canti gospel, quello degli ospiti dell’azienda speciale Regina Elena, che nella giornata di sabato hanno ricevuto la visita del coro gospel ‘Jesus Lives’. A cantare e recitare sul tema del Natale per i nonnini numerosi bambini e ragazzi accompagnati dal pastore Geppi Fontani della chiesa evangelica Adi Carrara Avenza. Non è la prima volta che la chiesa evangelica fa visita agli ospiti della Rsa di via Don Minzoni. Una giornata che per tutti è stata all’insegna della gioia e della commozione, in particolare per i bambini e i ragazzi, che è come se avessero cantato per i loro nonni, donando loro momenti di spensieratezza ma anche emozioni reciproche. Gli ospiti felici della gradita sorpresa hanno accolto calorosamente il coro donando a tutti un piccolo dono. "Un particolare ringraziamento per la disponibilità al direttore Antonio Sconosciuto – scrivono dal coro gospel – e all’animatrice Stefania".

Un momento di solidarietà in cui gli anziani ospiti si sono sentiti partecipi e rappresentanti di una grande famiglia fatta di giovani e non che hanno sempre dato il giusto riconoscimento alla residenza di centro città che spesso apre per creae contatti fra la città e gli anziani.