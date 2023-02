CARRARA

Prosegue il ciclo di incontri organizzato dai circoli Arci ‘Chico e Marielle’ e ‘Spazio Alberica’ sul tema ‘Un diverso modo di possedere, le antiche comunità della montagna, l’emergenza dell’attualità’. L’appuntamento è per oggi alle 17,30 nei locali di Spazio Alberica in piazza Alberica. L’avvocato Licio Corfini illustrerà la conferenza intitolata ‘Cenni su vicende giudiziarie di rivendica di proprietà collettive di uso civico a favore di comunità del territorio Apuano e della Garfagnana’. Nella sua lunga carriera professionale Corfini ha curato gli interessi di numerose comunità locali di uso civico, sia nella loro fase costitutiva sia in sede giurisdizionale. Gli incontri a Spazio alberica proseguiranno mercoledì alle 17,30 con il circolo dei lettori che presenta ’Tasmania’ di Paolo Giordano.