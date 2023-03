Cordoglio per Cinopri, una vita spesa ad aiutare i deboli e nella Dc

È scomparso dopo una lunga e dolorosa malattia Agostino Cinopri (nella foto), conosciuto come Vincenzo, all’età di 74 anni. I funerali avranno luogo martedì alle 15 nella chiesa di San Pio X in via Fratelli Rosselli, a Massa. Un sacro rito sarà celebrato dal parroco don Maurizio Manganelli. La salma, composta nella sala mortuaria della Rsa Pelù in via Marina Vecchia, martedì dalle 14,30 sarà ospitata nella chiesa di San Pio X. Cinopri lascia nel dolore le sorelle, i fratelli, le cognate, i cognati, le nipoti e i nipoti a cui era molto legato. Applicato di segreteria all’istituto Ipsia Barsanti, era in pensione da diversi anni. In passato aveva svolto attività politica nella Democrazia Cristiana e si era impegnato anche nel sindacato in aiuto ai più deboli e bisognosi. Uomo generoso e di grande sensibilità, come consigliere di quartiere per Forza Italia aveva combattuto molte battaglie per risolvere i problemi del centro città. Appassionato di filosofia e letteratura, ha scritto numerose poesie fin dalla giovane età. Alla famiglia Cinopri le condoglianze della nostra redazione.