Cordoglio in paese per Mario Matteucci

Tutto il territorio si è stretto ieri attorno alla famiglia Matteucci per la morte di Mario. L’uomo, molto conosciuto, è mancato all’improvviso mercoledì mattina, lasciando la famiglia distrutta. Mario Matteucci, 61 anni, viveva col padre a Villafranca, lavorava al Maristanav (Comando stazione navale) della Spezia con incarico motorista ed era molto legato al fratello e alla sua famiglia, soprattutto ai nipoti, che adorava. Aveva una grande passione anche per i cani e quando non era al lavoro aiutava suo fratello, proprietario di un consorzio a Villafranca. Ieri si sono svolti i funerali e molti suoi colleghi sono arrivati per dargli l’ultimo saluto. Con loro anche parenti e amici. Tante, quindi, le persone che hanno affollato la chiesa di San Giovanni, nel centro storico di Villafranca.

Particolare importante. Mario è stato solidale fino all’ultimo: aveva infatti dichiarato la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti, che è stata rispettata. In questo modo ha salvato delle vite, visto che la donazione, nelle sue molteplici forme, è espressione di reciprocità e solidarietà.