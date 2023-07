Corbani si laurea con una tesi dedicata al marmo e la Cina E vola subito in Oriente Carolina Corbani si è laureata con il voto di 108 all'Università di Siena, con una tesi sull'utilizzo del marmo come ponte economico-culturale tra Carrara e la Cina. Subito dopo la laurea, Carolina parte per la Cina per migliorare la lingua cinese.