Conversazioni spirituali alla Cappellina Bondielli

Al via oggi, alle 18,30, le iniziative che avranno luogo nella Cappellina Bondielli riaperta per volontà delle eredi dopo 20 anni di chiusura. Fermo restando la cadenza mensile della messa ogni primo venerdì del mese, si inizia oggi con il format ’Incontriamoci in cappella’: conversazioni su temi di interesse spirituale e culturale. La prima ’conversazione’ sarà a cura di Angela Alderani sul tema "La Divina Madre e i suoi simboli" in occasione del giorno in cui i cattolici ricordano la nascita della Madonna. Seguiranno altri incontri su vari temi. Altro format a cadenza mensile sarà dedicato alle meditazioni musicali, momenti di meditazione e preghiera. L’ intento è di rispondere al bisogno delle persone di incontrarsi e trovare spazi di silenzio e condivisione. Il gruppo ’Quelli del Ponticello’, che organizza le iniziaiative, è aperto a suggerimenti e proposte. All’interno della cappellina c’è una bacheca con foto storiche del luogo dal 1900 in poi. Si tratta di foto dei primi scout ai quali la cappella-oratorio era dedicata. ’Quelli del Ponticello’ invitano chi avesse foto storiche di battesimi, comunioni e matrimoni a portarle per arricchire la documentazione storica e fotografica.