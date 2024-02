Convegno sulle bellezze barocche

Prosegue l’attività culturale dell’Associazione Apuamater con una conferenza che ha per oggetto lo straordinario patrimonio storico-architettonico della Lunigiana. ’Dal Romanico al Barocco-Evoluzione dell’architettura religiosa in Lunigiana’ è il titolo infatti della conferenza che l’architetto Stefano Calabretta terrà oggi alle 17.30, nella Sala Polartis di San Martino, a Carrara, messa a disposizione dal socio Giuseppe Giannotti. Calabretta proporrà al pubblico un viaggio che avrà inizio tra gli edifici religiosi del medioevo, austeri ed essenziali nella loro struttura architettonica, per concludersi con quelli barocchi della controriforma sei-settecentesca, nei quali le forme si arricchiscono di elementi decorativi a volte sontuosi. La conferenza sarà preceduta, alle 17, dall’assemblea ordinaria dei soci per procedere all’approvazione del bilancio.