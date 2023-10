Convegno pastorale diocesano. La Chiesa parla alle comunità. Riflessione spirituale e preghiere

’Si avvicinò e camminava con loro’ è il titolo del convegno pastorale diocesano in calendario oggi e domani nei locali della chiesa parrocchiale di Caniparola, mentre domenica alle 16 a conclusione del Convegno, il vescovo monsignor Mario Vaccari presiederà il rito di dedicazione della chiesa. La scelta della sede di Caniparola per il Convegno diocesano, infine, richiama l’attenzione ad una comunità ferita, che cerca una occasione di rinascita: in quest’ottica rientra anche il rito della dedizione della chiesa parrocchiale previsto domenica pomeriggio.

Oggi il convegno inizierà alle 18, con il saluto del vescovo e la preghiera iniziale. Alle 18.30 il vicario pastorale, don Maurizio Iandolo, presenterà il programma e il cammino sinodale annuale. Si passerà poi alle 19 con l’intervento previsto di frate Federico Righetti, vicario della Provincia ’Sant’Antonio’ dei frati minori per l’Italia settentrionale, dal titolo ’In ascolto dello Spirito: il Vangelo della prossimità negli Atti’.

"Attraverso l’esperienza diretta di un missionario – ha dichiarato al settimanale don Maurizio Iandolo – scopriremo cosa significa concretamente stare vicino ai poveri e agli ultimi approfondendo il tema della missionarietà". Seguiranno i tavoli sinodali, intervallati dalla pausa cena, mentre la fine dei lavori del convegno è prevista per le 22.30 con la preghiera finale in chiesa. Il giorno successivo, venerdì, il convegno inizierà alle 20.30, quando il vescovo presenterà la Lettera alla comunità diocesana, consegnata lo scorso 4 ottobre in Cattedrale nella festa del patrono san Francesco. Poi interverrà il professor Mario Bracci, docente alla Pontifica Università Urbaniana che terrà la sua relazione a partire dall’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, dal titolo ’Alla sorgente dell’azione evangelizzatrice’. "Si tratta di un percorso – continua don Iandolo – che partendo dal Concilio Vaticano II ci aiuterà a comprendere cosa la Chiesa sta chiedendo alle singole comunità cristiane, fino ad arrivare alla Evangelii Gaudium, vera stella polare per l’evangelizzazione nel mondo contemporaneo".

Il programma continuerà con la condivisione in assemblea del lavoro dei tavoli sinodali svolti il giorno precedente, mentre il Convegno verrà chiuso dalle conclusioni del vescovo e dalla preghiera finale. Domenica, infine, alle 16 il vescovo Vaccari presiede il solenne rito di dedicazione della chiesa parrocchiale di Sant’Antonio da Padova, per concludere con la cerimonia questa settimana dedicata alla preghiera e riflessione cattolica.