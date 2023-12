Convegno Il dialetto secondo Luciani

Grande successo per il convegno dedicato a Luciano Luciani che si è svolto sabato pomeriggio a Palazzo Binelli. L’evento è stato organizzato dal Comune di Carrara con l’Accademia Aruntica, in occasione della ristampa del ‘Vocabolario del dialetto carrarese’, e del volume ’Il dialetto carrarese. Suoni, forme, costrutti, parole’.

Dopo i saluti della sindaca e dell’assessore alla cultura Gea Dazzi, a parlare di Luciani si sono alternati Michele Armanini (istituto internazionale di studi liguri) Franco Fanciullo (docente di glottologia e dell’università di Pisa) Gualtiero Magnani (Aruntica), Daniele Canali (storico locale) e Almavittoria Cordiviola (poetessa e storica di tradizioni locali). Nel suo intervento ‘Il dialetto carrarese nell’ambito dei dialetti liguri – apuani’, Armanini ha spiegato che il carrarese è da accorparsi ai dialetti della Lunigiana e che lo spezzino "è ligure solo per un centimetrino". Armanini ha parlato delle differenze linguistiche dalla Lunigiana alla Garfagnana, che si distinguono anche nell’uso delle parole che caratterizzano gli attrezzi agricoli, i prodotti alimentari, le credenze e tutte quelle storie che fanno parte dell’identità popolare, ognuna peculiare al suo territorio. Fanciullo che ha conosciuto personalmente Luciani, è invece sceso nei dettagli dei dialetti. Secondo la spiegazione di Fanciullo a Carrara esistevano tre tipi di dialetto "quello dei pescatori, quello dei contadini e quello dei cavatori’, tutti permeati di vocaboli legati strettamente al territorio, come per esempio "il marmo e le mareggiate".

A Gualtieri Magnani in qualità di ex studente del professor Luciani il compito di tratteggiarne l’aspetto umano. "Sono stato suo allievo – ha detto Magnani –. Luciani aveva delle doti umane da apprezzare, e valutava noi studenti non solo in base alla preparazione. Ci spiegava che il latino si studia per poterlo leggere. Aveva una conoscenza grammaticale straordinaria. Quando facevamo una traduzione faceva uno schema dove inseriva tutti gli errori e tutti i buoni esempi di traduzione". "Più che ricostruire la lingua dialettale Luciani ha ricostruito la storia della nostra comunità – ha detto Canali –. È stato un partigiano di giustizia e libertà per costruire la Repubblica. Il suo vocabolario è il tentativo di mettere la nostra lingua in contrapposizione con i quadretti coloni del fascio, colui che ha democratizzato le informazioni".

E visto che si parlava di carrarino Cordiviola ha fatto tutto il suo intervento in dialetto, mettendo in risalto "l’onesta intellettuale di Rosa Maria Galleni Pellegrini", e ricordando il dibattito in essere sull’uso della k, oggi quasi ibrida. Ha ricordato che alcuni termini esistono solo a Carrara, come per esempio quel ‘fruttino’ detto da Buffon in televisione, e come solo a Carrara "Si veda la p…al lupo e si prenda la vacca pri b…". Cordiviola ha poi spiegato come il nostro dialetto sia legato alla musicalità del marmo e sia "la cassaforte delle nostre tradizioni".

Alessandra Poggi