Convegno e omaggio ai maestri dialettali

Gli ’Amici del Campanone’ si sono incontrati a Milano per il tradizionale convegno in omaggio a San Geminiano, patrono di Pontremoli. Visita alla Pinacoteca di Brera, poi un appuntamento conviviale all’Hotel Touring di via Tarchetti con soci e simpatizzanti. Impossibilitato a partecipare il sindaco Jacopo Ferri per un impegno a Roma, ma dalla città del libro sono arrivati in terra milanese Luciano Bertocchi e Giuseppe Benelli, che hanno ravvivato l’appuntamento parlando della disfida dei falò e ricordando le opere di Nicola Michelotti. Dopo l’approvazione del bilancio e le votazioni il rinnovo del consiglio direttivo, il presidente Claudio Caldi ha assegnato il Campanone d’onore ad Aldino Albertelli, nativo di Versola (frazione pontremolese) e socio del sodalizio da alcuni anni. A dieci anni, nel 1960 insieme ai genitori parte per l’Inghilterra, a Londra, dove si ritrova da immigrato. Frequenta un corso di 7 anni in architettura classica e scienze dei materiali, inizia a lavorare per Buckingham Palace, arrivando a ricostruire in stile classico il Savoy Theatre di Londra. Rientrato in Italia si stabilisce a San Giuliano Milanese, ottiene 125 brevetti. La sede della sua azienda è in Irlanda, ma ha filiali negli Stati Uniti, Russia, Corea del Sud e in tutta Europa. Al convegno pure un ricordo di Luigi Poletti autore della composizione dialettale ’Al Campanon’ e del poeta pontremolese Alberto Bellotti.

