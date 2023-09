Convegno Don Milani e La Pira a confronto

Continuano le attività al Convento dei Cappuccini a Massa, ad opera dell’Associazione Padre Damiano da Bozzano. Il 29 settembre, alla ore 16.30, si terrà sempre presso il salone del Convento, un Convegno su Giorgio La Pira e don Lorenzo Milani, dal titolo “ La difesa degli Ultimi”. Don Milani e La Pira sono due figure del mondo sociale e religioso che hanno segnato il secolo scorso. Entrambi al servizio degli Ultimi che hanno preso il Vangelo come guida, come esempio di vita. Hanno subito molta contestazione sia dal mondo cattolico che laico. Per la sua vicinanza agli emarginati, per la sua franchezza e poca accondiscendenza, don Milani fu relegato a svolgere la sua attività pastorale a Barbiana, paesino di poche anime e di grande miseria economica e culturale. Iniziò li una scuola con un metodo che mirava soprattutto ad elevare ogni individuo a un livello minimo di istruzione capace comunque di dargli una certa dignità e toglierlo dai margini della società dove sarebbe rimasto con l’analfabetismo. Giorgio La Pira fu considerato un sovversivo, accusato di essere comunista per aver difeso i bisognosi. Sosteneva “ fra i ricchi e i poveri, fra i potenti e i deboli, fra gli oppressi e gli oppressori, fra i licenzianti e i licenziati la nostra scelta non ha dubbi siamo per i secondi...”. La Pira ha avuto mote critiche anche all’interno della Dc, partito che lo aveva voluto a sindaco di Firenze. Si schierò anche con i dipendenti del Pignone che avevano occupato la fabbrica.

Alla conferenza porteranno la loro testimonianza i giornalisti Fabrizio Borghini, Claudio Turrini e Giovanni Spinoso della Fondazione Giorgio La Pira, Saverino Saccardi della rivista Testimonianze e Manrico Casini del Centro documentazione don Lorenzo Milani. Porterà la sua esperienza anche Cesare Moreno, dell’Associazione “Maestri di strada”, fondatore insieme a sua moglie, Carla Melazzini, scomparsa nel 2009, del “Progetto Chance”: iniziativa di capitale importanza sociale e volta alla neutralizzazione della dispersione scolastica nei quartieri più difficili della città di Napoli.

La scorsa settimana ha avuto successo la conferenza della professoressa Francesca Nepori, direttore dell’Archivio di Stato di Massa Carrara e Pontremoli, che ha presentato la sua ultima fatica letteraria: “I frati cappuccini tra letture e librarìe”. Si tratta - come ha detto in sede di presentazione Antonio Castronuovo, il direttore della collana ’Autografi’ della Casa Editrice La Mandragora di Bologna, di un’opera preziosa che colma una lacuna nel panorama della saggistica del nostro paese, poiché mai in Italia erano stati pubblicati studi né sulle biblioteche (le librarìe) dell’Ordine dei Cappuccini né sulle letture che ivi si conducevano, che non fossero contenuti in pesanti tomi di non facile consultazione e certamente non accessibili sia culturalmente che fisicamente al più vasto pubblico. Nepori ha scritto un saggio che attraversa il tempo seguendo la storia del divenire delle biblioteche claustrali, materia di difficile declinazione destinata ad una ristretta cerchia di eruditi, che l’Autrice riesce invece ad esporre con un linguaggio cordialmente divulgativo. Francesca Nepori, grande esperta sia in materia di ordini religiosi che del libro antico, ha altissimi crediti culturali, è autrice e coautrice di numerose pubblicazioni di storia dell’editoria, del libro e delle biblioteche; insegna Storia del libro e delle biblioteche presso l’Università di Genova, è docente di Biblioteconomia presso la Scuola di specializzazione in archivistica, paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato di Genova, è un’insigne esponente del panorama culturale italiano.