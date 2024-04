"Controversia a Massa sulla gestione del Castello Malaspina: dubbi sulle spese e proposte alternative"

Il Comune di Massa ha affidato fino a giugno 2025 la gestione di Rifugio antiaereo, Castello Malaspina e Museo Guadagnucci a Promidea prendendo le risorse necessarie dagli introiti dell’imposta di soggiorno. Una scelta che non convince il Polo Progressista e di Sinistra, in particolare per i 20mila euro destinati al Malaspina che è chiuso da tempo. Per il gruppo è impossibile pensare che il castello possa in parte rimanere aperto durante i cantieri Pnrr. " Come è possibile pagare più soldi nel 2024 rispetto al 2025 per i servizi al castello stesso visto che siamo già ad aprile?" il dubbio. E chiede al sindaco Persiani di chiarire quello che sta accadendo, "come intende mantenere aperto alle visite il castello con i lavori in corso mentre è stato chiuso quando non c’erano cantieri". Propone quindi di destinare i 20mila euro dell’imposta di soggiorno "alla messa in sicurezza del sentiero del Bizzarro appena franato con le recenti piogge".