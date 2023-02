‘Contromano’... a teatro

‘Contromano’, lo spettacolo con Katia Beni e Anna Meacci, prodotto da Teatri d’imbarco, va in scena domani sera al “Quartieri” di Bagnone. Due attrici comiche, dal talento e dall’energia irrefrenabili, che riescono a spazzar via qualunque cliché, rendendo credibile l’improbabile. Un mix di rigore e follia totalmente unici, per un recital carico di energia. La stagione del teatro bagnonese ha poi in programma due spettacoli anche a marzo. Il 10 in scena ‘Eppure era bella la sera’ con Livia Gionfrida e Giulia Aiazzi, fisarmonica e voce di Simone Faraoni, un reading musicale che dà voce alle donne della Resistenza e al loro valore sociale e politico. Il 24 marzo invece ‘L’amico di tutti’, di e con Paolo Camilli. Informazioni e prenotazioni: numeri 0187427847, 0187427822, 3398554227.