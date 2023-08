Controlli e supporto tecnico Cave, tutto in mano all’Arpat

Saranno due anni importanti per l’Agenzia regionale di protezione ambientale della Toscana nel settore del lapideo, chiamata a operare su due fronti: quello del controllo e quello del supporto tecnico e scientifico negli iter di approvazione dei progetti di escavazione presentati dalle imprese ai vari enti pubblici, dai Comuni al Parco fino alla Regione.

Attività che per ora andranno avanti senza un vero e proprio potenziamento dell’organico e soprattutto senza i finanziamenti che derivavano dal Progetto speciale cave che è durato dal 2017 al 2020 e non è stato più finanziato. Basta pensare che rispetto alle 60 ispezioni nelle cave effettuate in quel triennio ‘speciale’, nel 2022 su 50 previste ne sono state effettuate 34 e nella previsione triennale Arpat suppone di poterne fare solo 35 all’anno.

Per questo nel piano triennale delle attività, in fase di adozione, Arpat prevede l’elaborazione di un nuovo progetto speciale per la prosecuzione del controllo delle attività di coltivazione cave. Inoltre l’Agenzia proseguirà i controlli sulle cave del comprensorio Apuo-Versiliese anche con un approccio innovativo, mettendo a frutto le esperienze consolidate con il Progetto Speciale Cave (2017-2020). In particolare nell’attuazione del precedente progetto era stata implementata una rete di monitoraggio in continuo delle acque, superficiali e profonde, con 9 stazioni in totale e trasmissione continua dei valori rilevati in campo. Sensori che hanno evidenziato un dato inconfutabile, riportato dalla stessa agenzia: un rapporto diretto tra eventi meteorici e intorbidamento delle sorgenti. Nel nuovo progetto, quindi, realizzato in collaborazione col Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, è in fase di definizione il progetto per la messa punto di una metodologia di monitoraggio delle fratturazioni tenendo conto delle caratteristiche degli acquiferi carsici testando la metodologia individuata su bacini estrattivi o parti di questi, verificando lo stato delle sorgenti impattate, i tempi necessari al manifestarsi degli eventi, e correlando i test, per quanto possibile agli eventi meteorici.

Tornando invece alle autorizzazioni, a ottobre del 2023 scadono di fatto tutte le concessioni delle cave del comprensorio apuo-versiliese e pertanto sarà necessario procedere al rilascio delle nuove autorizzazioni per quelle attualmente in coltivazione e per altre che verranno riattivate, perché non va dimenticato che alcuni Pabe comunali prevedono anche di riaprire cave dismesse. Un’attività molto impegnativa che secondo Arpat si protrarrà anche per tutto il 2024.