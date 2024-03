Controlli dei carabinieri. Lotta a spaccio e furti

Maxi controlli dei carabinieri nel corso dell’ultimo fine settimana, nell’ambito di servizi disposti dal comando provinciale di Massa. I militari delle stazioni di Villafranca in Lunigiana, Licciana Nardi, Aulla, Albiano Magra e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pontremoli hanno svolto un servizio coordinato dalla Compagnia di Pontremoli, pattugliando il territorio di Pontremoli, Villafranca in Lunigiana, Licciana Nardi e Aulla.

L’obiettivo era frenare i reati, in particolare quelli contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio svolto nel fine settimana ha confermato e consolidato i controlli straordinari che i carabinieri hanno svolto in Lunigiana dagli inizi della scorsa estate. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti furti, danneggiamenti, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti tanto che nel corso della serata di sabato è stata impiegata una unità cinofila antidroga del Nucleo di Pisa. Gli obiettivi controllati su Pontremoli sono stati i locali su piazza Italia e piazza della Repubblica, su Villafranca in Lunigiana sono stati controllati la stazione ferroviaria, il parco Tralacà e il centro storico, su Licciana Nardi tutta la zona di Terrarossa e su Aulla invece i locali pubblici del centro cittadino, tutti luoghi oggetto di specifiche segnalazioni da parte dei cittadini circa la presenza di persone sospette. In tale contesto è stato rintracciato un Italiano, 48 enne, originario e residente a Roma che – all’esito del controllo in Banca Dati – è risultato destinatario di un ordine di carcerazione poiché deve scontare un residuo di 4 anni e 5 mesi di reclusione per reati contro la famiglia. Dopo le operazioni di rito è stato accompagnato al carcere di Massa. Nel corso del servizio è stato rilevato anche un incidente stradale il cui conducente, un 45 enne sottoposto ad accertamento con etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a quanto previsto dalle vigenti normative.

La patente di guida è stata ritirata e inviata alla prefettura di Massa Carrara. Analoga sorte è toccata a una 50 enne che, sottoposta a controllo con l’alcoltest nel corso del monitoraggio alla circolazione stradale, è risultata positiva. Anche per lei patente ritirata. Nel corso del servizio del fine settimana stati impiegati 18 militari, sia in uniforme che in borghese, e un’unità cinofila. In tutto sono state identificate 124 persone, controllate 64 automobili e 12 esercizi pubblici.