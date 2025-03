Controlli alle cave: in arrivo due telecamere

Sono in arrivo due telecamere a Miseglia per controllare i camion del marmo. E’ di questi giorni, infatti, l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica per due telecamere da posizionare sul tracciato dell’ex ferrovia marmifera. Serviranno a controllare il traffico dei numerosi mezzi pesanti che ogni giorno percorrono quel tratto di strada carichi di blocchi e scagli di marmo.

Una telecamera sarà programmata per la lettura delle targhe, l’altra invece per la videosorveglianza. A firmare la determina per l’acquisto di queste due nuove telecamere è stata la comandante della Polizia municipale di Carrara Paola Micheletti.

I nuovi occhi elettronici vanno ad aggiungersi al preesistente sistema di lettura delle targhe posizionato all’interno della galleria Santa Croce della Strada dei Marmi, che serve per sanzionare i camionisti che durante il percorso non abbassano completamente il telone disperdendo così polveri dannose per la salute.