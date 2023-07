Controlli alla movida Allarme alcol test

Continua nel territorio di Massa Carrara l’iniziativa ’Notti di qualità’. Il personale del Servizio dipendenze (Serd) dell’Asl, insieme agli operatori della Comunità Monte Brugiana e a quelli del Coordinamento Toscana Comunità di accoglienza (Ctca), hanno effettuato, di notte, sul lungomare a Cinquale, dalla mezzanotte alle 4 del mattino, un nuovo intervento di prevenzione del disagio giovanile, alla presenza anche del prefetto Guido Aprea e del sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, che hanno evidenziato l’importanza di queste iniziative e hanno ringraziato il personale presente per l’impegno e la professionalità.

I cittadini contattati e informati sui rischi connessi alla movida notturna sono stati 158 (118 maschi e 40 femmine), quasi tutti under 30. Nello specifico: 73 nella fascia d’età 18-25, 58 nella fascia 25-30, 18 nella fascia 30-40 e 9 nella fascia over 40. Dei 146 alcol test effettuati, 78 sono risultati positivi, quindi oltre i limiti consentiti, pari al 54% del totale. Inoltre, 126 persone hanno ricevuto informazioni sull’alcol e sulle altre sostanze e altre 94 hanno effettuato una consulenza breve con gli esperti presenti. In 2 casi si è poi reso necessario un intervento di riduzione del danno e un periodo di osservazione ’in rilassamento’ (chill out). Gli operatori hanno infine distribuito ai giovani anche alcuni preservativi.

Queste attività sono di grande rilevanza e utilità, in particolare per contrastare il pericoloso fenomeno dell’abuso alcolico (e non solo) tra i giovani e i giovanissimi e per riuscire a diffondere una cultura della consapevolezza dei rischi e del divertimento sano. Tutto questo attraverso la preziosa collaborazione tra gli operatori Asl, del terzo settore, degli enti locali e anche dei gestori dei locali. ’Notti di qualità’ è un progetto che è stato finanziato dalla Regione Toscana e portato avanti dal Serd della Zona Apuane in collaborazione con la “Comunità Monte Brugiana“ e insieme agli operatori del Ctca.