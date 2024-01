"Contro la repressione del dissenso e con gli operai Sanac"

Un invito all’Anpi, a lavoratori, studenti, pensionati, disoccupati ma anche partiti e sindacati "che vogliono rivendicare e difendere l’anima e la storia democratica e antifascista della città". Arriva da Massa Insorge per questo pomeriggio alle 17 presso l’atrio del Comune, dopo che l’amministrazione ha attuato "il suo primo sgombero di una sede di comitati cittadini e associazioni politiche che, guarda caso, hanno sempre tenuto alta la bandiera dell’antifascismo e dei valori costituzionali che dall’antifascismo della Resistenza sono stati affermati. Non è una coincidenza che in quella sede si riuniva la Consulta Popolare per la sanità di Massa e Massa Insorge ma soprattutto non è un caso che lo Spazio Popolare fosse un avamposto di aggregazione contro le politiche deleterie del governo Meloni. Come Partito dei Carc, Consulta Popolare per la sanità di Massa, Movimento Massa Insorge, Progetto Palestra Popolare Aldo Salvetti, Associazione Rivoluzione Allegra saremo lì anche per manifestare il nostro appoggio ai lavoratori Sanac e alla mozione a sostegno della vertenza che il Polo progressista presenterà in consiglio comunale".