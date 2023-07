"Contro la forte denatalità serve una svolta culturale"

Nel libro “Una famiglia radicale“ (Rubettino editore) la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella racconta le sue vicende familiari che si intersecano con quelle della politica italiana dagli anni ’50 fino a oggi. Un racconto in cui parla dei genitori (il padre Franco è stato uno dei fondatori del Partito Radicale), di Marco Pannella e Pier Paolo Pasolini, del femminismo e della sua conversione al cattolicesimo. Il libro è stato presentato sabato a palazzo Dosi Magnavacca prima della cerimonia del Premio Pontremoli città del libro e della famiglia con gli interventi del presidente della Fondazione Leanprove Gabriele Arcidiacono e del presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo. "La famiglia va sostenuta, aiutata, ma anche raccontata - ha detto la Ministra - Accanto alle azioni concrete di sostegno alle famiglie, che questo Governo ha messo in campo dal primo giorno, c’è bisogno di un cambiamento culturale. Essere genitori deve tornare a essere socialmente premiante, non un ostacolo alla realizzazione personale in particolare delle donne". Intanto in Italia la natalità è al minimo storico. Lo certificano gli indicatori demografici Istat del 2022 che rilevano come nel nostro Paese anche la mortalità resti alta: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per mille abitanti. Lo ha sottolineato Blangiardo affermando che per la prima volta dall’Unità d’Italia, negli ultimi 160 anni, i nuovi nati nel 2022 in Italia sono scesi sotto i 400.000 (393mila). Un trend in discesa ormai da 15 anni: dal 2008, ultimo anno in cui si è registrato un aumento delle nascite, il calo è di circa 184mila nati, 27mila dal 2019.

