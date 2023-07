Contributo per smaltire l’amianto da case e terreni

Torna il contributo del Comune per smaltire piccole quantità di amianto da proprietà private. Approvato il bando per contributi a fondo perduto per interventi di bonifica dell’amianto eseguiti esclusivamente nel 2023 su edifici adibiti a uso residenziale, nonché piccoli annessi a uso produttivo, commercialeterziario e agricolo in cui siano in opera manufatti o materiali contenenti amianto. Gli incentivi saranno erogati fino a esaurimento disponibilità finanziaria (per il 2023 sono 9mila euro). Le somme elargite variano in base alla quantità: 150 euro per materiale fino a 150 chili; oltre e fino a 800 chili il contributo è 450 euro; poi 700 euro per chi smaltisce fino a 1.500 chili di amianto, 950 euro fino a 2.500 chili. E 1.600 euro per chi deve rimuovere oltre 2.500 chili di materiale. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione, entro 45 giorni dall’accoglimento della domanda. Domande entro il 31 dicembre, info 0585 490383; [email protected]