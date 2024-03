Contributo di Coldiretti per una nuova Casa di accoglienza all’Opa

La Coldiretti a fianco di Monasterio per la costruzione di una nuova Casa di accoglienza destinata ai piccoli pazienti dell’Opa. Francesca Ferrari, presidente di Coldiretti Massa Carrara, Veronica Bondielli, imprenditrice florovivaistica in rappresentanza delle aziende aderenti al progetto, Lorena Ferrari, responsabile di Coldiretti Donne Impresa Massa Carrara, e Francesco Cianciulli, direttore interprovinciale di Coldiretti, hanno consegnato un assegno di 2.500 euro nelle mani di Marco Torre, direttore generale di Monasterio. La somma è stata raccolta da Coldiretti attraverso l’iniziativa natalizia ’La Stella del cuore’. Le piante simbolo del Natale, coltivate dalle aziende florovivaistiche del territorio, sono state proposte ai cittadini, accompagnate da un’offerta libera, nei mercati di ’Campagna Amica’ e il ricavato è stato devoluto a Monasterio. "Ringrazio Coldiretti e Donne Impresa - dice Torre – per la grande sensibilità dimostrata. Iniziative come ’La Stella del cuore’ rafforzano il rapporto con il territorio e offrono un contributo importante ai progetti di cura e di accoglienza di Monasterio".