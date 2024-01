Contributo affitti per 39 famiglie: "Lotta ai rincari del costo della vita"

Sono 39 le famiglie residenti nel Comune di Podenzana che beneficeranno del contributo a sostegno del canone di locazione relativo all’anno appena concluso. Il sindaco Marco Pinelli ha annunciato l’approvazione della graduatoria degli aventi diritto, che nei prossimi giorni sarà consultabile sul sito istituzionale dell’ente. In bando, emanato ad inizio dicembre, ha messo a disposizione risorse proprie del bilancio comunale per attivare la misura nonostante l’assenza di stanziamenti governativi e regionali per il fondo affitti nazionale. Un’operazione da 10.650 mila euro da ripartire ai beneficiari collocati utilmente in graduatoria e reperiti dalle risorse rese disponibili da una complessa manovra di rinegoziazione dei mutui dell’ente.

"Siamo soddisfatti – commenta Pinelli - per essere riusciti a completare un bando pensato per individuare e sostenere in maniera efficace chi effettivamente è in difficoltà, in questo momento di forti e persistenti rincari del costo della vita. Ci auguriamo che questo aiuto possa rendere l’Epifania più serena, facendo sentire l’Amministrazione vicina a tutti, soprattutto ai più deboli." L’aumento del costo della vita e il caro bollette si ripercuotono principalmente sui nuclei familiari più fragili e questa misura, secondo Pinelli, mira proprio a sostenere chi più ha bisogno. Per partecipare al bando c’era tempo fino al 20 dicembre e gli uffici comunali, in sole due settimane con in mezzo le ferie natalizie, sono riusciti a produrre la graduatoria degli aventi diritto in base a punteggi attribuiti tenendo conto di indicatori preordinati, quali ad esempio il numero dei componenti il nucleo familiari, la presenza di minori o persone con disabilità, le condizioni abitative e lavorative dei richiedenti e dei componenti dei relativi nuclei. Per partecipare al bando era necessario avere la residenza nel Comune di Podenzana nell’alloggio oggetto della richiesta, essere intestatari di contratto di locazione regolarmente registrato ed essere in possesso di un’attestazione Isee 2023 con valore non superiore a 25 mila euro.

