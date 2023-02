Contributi previsti per la scuola Molte famiglie ancora in attesa

Pacchetto scuola? Sono centinaia le famiglie massesi che hanno inoltrato la domanda nei tempi previsti (21 settembre 2022) e che ancora sono in attesa di una risposta, soprattutto del contributo previsto. L’associazione Insieme di Daniele Tarantino, che ha seguito molte famiglie nello sbrigare le domande on line indirizzate al comune di Massa Sportello Servizi Educativi e Scolastici interroga gli uffici preposti per sapere cosa ne è stato di questo bando. Bando, lo ricordiamo, destinato a studenti residenti in Toscana, iscritti ad una scuola secondaria di primo grado e secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali, ed iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (Isee) non superiore all’importo di 15.748,78 euro. "Numerose famiglie si sono rivolte a noi – spiega il presidente Tarantino - per avere informazioni perché, al momento, ancora non si sa nulla, non è stata fatta nessuna comunicazione. In questo periodo storico, le famiglie hanno bisogno di un supporto e il contributo previsto a sostegno degli studenti è molto importante. Credo che almeno una risposta vada data per cui invito l’amministrazione a pronunciarsi".