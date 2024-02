"Contributi discrezionali". Politica culturale sotto tiro

"La cultura è un elemento imprescindibile per lo sviluppo di una comunità e l’amministrazione comunale non può continuare a farlo gestire con superficialità dall’assessore incaricato". Questo il monito che arriva dai consiglieri comunali Ivo Zaccagna e Dina Dell’Ertole della lista ‘Massa è un’altra cosa’, alla luce di una ennesima criticità legata alla concessione dei patrocini. I consiglieri ricordano gli ultimi episodi di sostegno negato: la mancata concessione di una sala della biblioteca per la presentazione del libro di Piero Giusti e la negazione del patrocinio e della gratuità del Teatro dei Servi per la messa in scena delle 3 edizioni dello spettacolo sui personaggi di Massa del drammaturgo Fabio Cristiani.

"Di contro il patrocinio è stato in più occasioni rilasciato per altre iniziative – sottolineano i due consiglieri – e in ultimo è stato concesso, unico ed esclusivo, a una lectio magistralis sull’intercultura tenuta da David Meghnagi rivolta agli studenti e insegnanti organizzata dall’Associazione Apuana Italia Israele, l’associazione 7 October e l’Associazione Civici Apuani". "Emerge una discrezionalità personale sulle scelte di concessione o meno di provvidenze – incalza Zaccagna –. Oltretutto, nel caso dei Civici Apuani, si tratta di una associazione di carattere politico, visto che ha presentato la propria lista alle passate elezioni comunali e della quale fanno parte un assessore e dei consiglieri. Per di più la mancata concessione di un patrocinio, come da regolamento, deve essere sempre accompagnata da opportune motivazioni, che al contrario non vengono rilasciate agli interessati"

Per il consigliere Ivo Zaccagna "serve un assessorato alla cultura più sensibile al territorio e attento a non creare precedenti pericolosi, come un evento culturale supportato da associazioni politiche legate alla giunta" e, non ultimo, "un evento rivolto alle scuole non può avere matrice politica, è un precedente pericoloso". Infine la consigliera Dina Dell’Ertole chiede all’assessora Monica Bertoneri "maggior sintonia con il nostro territorio e che si rapporti con le varie iniziative culturali che le vengono presentate con maggiore sensibilità e conoscenza e non con la logica dei veti".