Contratto falso per l’energia: anziana truffata

Sono gli anziani, la fascia debole della società , i più esposti a truffe e raggiri così come provano i quotidiani fatti di cronaca che li vedono coinvolti in prima fila.

Dalle telefonate di finti avvocati e sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine che chiedono denaro e preziosi con cui pagare i danni (in realtà inesistenti) causati da familiari in incidenti stradali, mai verificatisi, alla proposta di cambiare gestore di luce, acqua, telefono con compagnie dalle tariffe, a loro dire, più vantaggiose. A quanto pare, apparterrebbe a quest’ultimo genere di fatti poco o nulla trasparenti, la recente vicenda di una anziana signora residente in una frazione della parte bassa del territorio del Comune di Fivizzano , attraversata dalla nazionale 63 del Cerreto, che si sarebbe trovata intestataria di un contratto con una società fornitrice di energia elettrica, senza averne fatto richiesta alcuna .Anzi, sembra che,chi ha attivato questa utenza , abbia provveduto addirittura a dare disdetta nei confronti del fornitore precedente. La signora, si è rivolta alle autorità locali e pare che,nel proseguio delle indagini, un suo "sì" di assenso le sia stato carpito ed extrapolato nel contesto di una conversazione telefonica che nulla aveva a che fare con una proposta commerciale di cambio utenze energetiche. I CC., si raccomandano di diffidare di sconosciuti che in presenza o telefonicamente propongono di entrare in casa accampando scuse o fanno proposte commerciali per contratti di cambio utenze per acqua,luce e gas e quant’altro. In caso di dubbio, telefonare sempre al 112.

Roberto Oligeri