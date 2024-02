Contrasto dei fenomeni erosivi. Il patto tra le istituzioni raccontato alla ’Pisaniana’

La “Pisaniana” in onda questa sera alle 21 su 50 Canale, torna a Marina di Carrara, nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. L’occasione è l’accordo, firmato poche settimane fa, per l’attuazione di un importante intervento di manutenzione e contrasto dei fenomeni erosivi del sistema costiero apuo-versiliese. Fondamentale per equilibrio del sistema costiero compreso tra Marina di Massa e Marina di Pietrasanta. L’accordo è stato siglato nella sede di Carrara della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest da Regione, Autorità di Sistema Portuale ed i comuni di Carrara, Massa, Montignoso, Forte dei Marmi e Pietrasanta. Tutti gli attori di questo patto senza precedenti, saranno presenti nella trasmissione televisiva, da 10 anni in onda settimanalmente, prodotta dal Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei (e dal suo presidente Massimo Balzi) e condotta dalla giornalista Carlotta Romualdi. ’Ogni granello vale una storia’ il titolo della puntata, che vuole illustrare gli intenti di questa collaborazione tra pubblica amministrazione e categorie sociali ed economiche per un obiettivo comune: il ripascimento costante delle coste colpite dall’erosione, grazie all’impegno sistematico dei comuni e al sostegno economico della Regione e della Port Authority.

Presente per la prima volta alla Pisaniana Monia Monni, assessore all’ Ambiente della Regione Toscana, che sarà l’ente coordinatore generale degli interventi previsti, tra cui il dragaggio di volumi di sabbia dai settori costieri dove si sta determinando un accumulo di materiale (settore a sud del porto di Viareggio) e lo spostamento verso aree che soffrono del fenomeno contrario (settore di Marina di Massa), nell’intento di contrastare i fenomeni di disequilibrio del settore compreso tra le foci dell’Arno e del Magra. Coinvolte le Università di Firenze, Pisa e Siena ed il Consorzio Lamma per effettuare il monitoraggio e le opportune analisi scientifiche.

A parlare del futuro della costa apuo-versiliese e del porto, ci sarà anche Mario Sommariva, presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, sotto la cui gestione la movimentazione merci è triplicata e che ha sempre creduto nel ruolo del porto come garante della salvaguardia della costa. "Senza l’alimentazione costante del ripascimento non è possibile pensare ad una stabilizzazione ed un futuro per la costa" dice Sommariva, contemporaneamente impegnato nel raggiungimento di un altro obiettivo imprescindibile: l’approvazione definitiva da parte del Ministero dell’Ambiente e poi dal Comitato di gestione, del nuovo Piano Regolatore Portuale, che, in primis, ricollocherà la banchina destinata ai traffici e quella destinata alle crociere. E doterà il settore della cantieristica navale del tanto atteso travel lift.

Tra gli ospiti anche: Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, che si è fortemente speso per questo accordo. Non solo per i suoi benefici sotto il profilo ambientale ma anche per la ricaduta in termini economici e produttivi. Il territorio compreso tra Marina di Carrara e Marina di Pietrasanta si caratterizza, infatti, per la presenza di due importanti economie costiere, quella turistico-balneare e quella portuale (commerci e cantieristica navale).

Nel salotto della Pisaniana torna anche Serena Arrighi, sindaca di Carrara, convinta che si possa generare un indotto positivo per il turismo anche con un accordo come questo, che metta a sistema tutte le iniziative già previste dalle singole amministrazioni. Sul fronte della nuova Marina di Carrara e del suo waterfront, siamo a buon punto e dopo l’incontro a gennaio con l’autorità portuale, adesso il comune deve presentare un concorso di idee per la progettazione dell’area rimanente, il lotto tre.

Accanto alla sindaca di Carrara, ci sarà anche il primo cittadino di Massa, Francesco Persiani, che chiederà che l’iter per l’entrata in funzione dell’accordo sia quanto più possibile celere: il ripascimento costante della costa massese, vittima come è noto di un’allarmante erosione, dona adesso la speranza di un nuovo rilancio del turismo balneare e dell’economia del territorio. A esser colpita da erosione costiera è anche la costa del Parco di Migliarino San Rossore ecco perché la dottoressa Teresa Sichetti, nella sua consueta rubrica “Cambio di stagione”, ci porterà in questa oasi naturale per conoscere la situazione direttamente da Lorenzo Bani, presidente del Parco. Nel salotto della Pisaniana, fondamentale sarà anche anche la presenza delle amministrazioni comunali “donatrici”, quelle che metteranno a disposizione dei settori erosi (soprattutto Ronchi e Poveromo) la loro sovrabbondanza di sabbia.

Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi e Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici del comune di Pietrasanta, rappresentano in questo caso le due “isole felici”, ma faranno conoscere al pubblico anche le criticità che li riguardano. Ad esempio quella dovuta al cosiddetto lavarone: l’accumulo sulla battigia di materiale trasportato dalla forza del mare. Un fenomeno abbastanza frequente in Versilia, ma frequente negli ultimi anni anche in piena stagione turistica. Un problema che richiederebbe maggior collegialità. Come anche l’erosione degli argini dei canali o la localizzazione di scarichi abusivi o accidentali. Non mancheranno riferimenti alla questione “Bolkestein” e alle sempre maggiori incognite per i balneari.

Non tutte le voci, tuttavia, si sono alzate a favore dell’accordo per il rilasciamento. Gli scettici non mancano. Tra questi sicuramente i Paladini Apuoversiliesi ed il Comitato Marina SiCura da sempre avversi anche all’ampliamento del porto di Marina di Carrara, convinti che sia proprio nella presenza dello scalo la causa dell’ erosione della costa apuana e versiliese. Orietta Colacicco, presidente dei Paladini Apuoversiliesi e Riccardo Canesi del Comitato Marina SiCura, nei loro collegamenti esterni, avranno modo di motivare le loro posizioni e di porre quesiti agli ospiti. Ma saranno collegati anche rappresentanti di associazioni di categoria, del mondo del lavoro e del mondo accademico, entusiasti dell’accordo anti-erosione firmato a Carrara: Sergio Chericoni, presidente di Confartigianato Massa Carrara e Lunigiana; Matteo Venturi presidente di Confindustria Massa Carrara; Andrea Ghirlanda di Dante Ghirlanda Srl, agenzia di spedizioni attiva da anni nel settore dei traffici marittimi a Carrara; Daniele Ciulli, DG SCCT Crociere, attiva a Spezia e a Marina di Carrara.

Non può mancare il collegamento con lo studioso che da anni concentra la sua attenzione sulla costa ariana e versiliese: il professor Mauro Rosi, il geologo e docente dell’università di Pisa, che da sempre crede nell’importanza di un accordo come quello realizzato poche settimane fa, per preservare e monitorare la costa.