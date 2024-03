Contrasto alle truffe sugli anziani. Task force dei carabinieri in provincia

Lotta alle truffe che vedono vittime le fasce più deboli. I carabinieri in prima linea per bloccare fantomatici legali o finti militari che tentano di spillare denaro agli anziani, chiedondo loro soldi per familiari rimasti coinvolti in incidenti stradali oppure per problemi con bonifici effettuati alle poste. E giovedì, i militari delle stazioni di Massa, Marina di Massa e Montignoso, supportati anche dal nucleo operativo e radiomobile, hanno svolto un servizio coordinato in tutto il territorio costiero. Parimenti, i comandi dell’Arma della Lunigiana, nelle articolazioni delle stazioni di Fivizzano, Casola e Monzone, hanno congiuntamente svolto le medesime attività nella zona montana. I militari, durante il servizio, hanno intensificato i controlli soprattutto nelle zone periferiche, di solito luoghi prediletti dai malfattori per entrare in azione. I militari hanno controllato persone e auto sospette, rilevando, in alcune circostanze, la presenza di persone gravate da diversi precedenti di polizia o penali. I controlli sono stati ulteriormente estesi anche a diversi esercizi pubblici, al fine di verificare la regolare tenuta delle licenze e autorizzazioni, e vigilare sulla corretta somministrazione di bevande alcooliche alla clientela escludendo persone minorenni.

Nell’operazione sono stati impiegati 20 militari, sia in uniforme che in borghese, che ha dato modo di identificare 69 persone, controllare 48 auto e 8 esercizi pubblici.