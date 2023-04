Conto consuntivo, approvati gli atti

Con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dell’opposizione il Consiglio provinciale ha approvato gli atti che riguardano il conto consuntivo del 2022 e gli adempimenti richiesti dalla sezione di controllo per la Toscana della Corte dei Conti. Nel dare una lettura contestuale dei due atti in consiglio il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, ha ricordato come la pronuncia della Corte dei Conti è conseguita agli interventi legislativi extraordinari che hanno interessato le Province negli anni scorsi, volti a permettere la chiusura dei bilanci. Inalterato il risultato di amministrazione che è pari a 15 milioni e 191mila euro, ma è cambiata la composizione interna per cui il conto consuntivo 2022 si chiude, tra le altre voci, con un avanzo vincolato di 11 milioni e 762mila euro, un avanzo disponibile di 300mila euro e una parte destinata agli investimenti pari a 2 milioni e 81 mila euro.