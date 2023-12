Conto alla rovescia per l’accensione dell’albero di Natale delle associazioni, prevista per oggi alle 17.30 nel cortile di Palazzo Ducale. Sarà un pomeriggio ricco di performance con Ensamble in Jazz del liceo musicale Palma, la Compagnia teatrale “Il Convento“ e il Coro del Convento di Santa Cecilia della Zona. Il progetto è stato assorbito dall’associazione culturale Insieme con la collaborazione di Mariagiovanna Guerra, referente provinciale per Fondazione Sos Telefono Azzurro E.T.S. e realizzatrice della festa della Befana di Massa. L’albero accoglie gli addobbi di tutte le associazioni partecipanti: palle, quadrati plastificati o altre forme dovranno recare il nome dell’associazione e il Comune di appartenenza.