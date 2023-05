Conto alla rovescia per i centri estivi

La scuola non è finita ma comuni e associazioni hanno già in calendario la promozione dei centri estivi. Il Comune di Licciana Nardi organizza i campus per ragazzi dai 3 agli 11 anni. La quota di iscrizione è di 180 euro per luglio e 90 euro per agosto, in particolare fino all’undici agosto, con orario dalle 8,30 alle 12,30. Le iscrizioni si ricevono in comune, a Licciana Nardi, all’Ufficio cultura e Servizi sociali o nella sede di Terrarossa, perentoriamente entro il 20 maggio, con ricevuta di versamento. I bambini dovranno raggiungere e lasciare le sedi designate con mezzi propri. Info ai numeri 0187 4749272623 o scrivere una mail a: [email protected], [email protected] Sul sito del Comune si trovano il programma completo e la domanda di iscrizione.