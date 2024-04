"Continuiamo a pagare decenni di abbandono del territorio"

"Frane, dissesti, strade interrotte. Per Unione Popolare "la nostra montagna continua a far pagare il prezzo di decenni di abbandono, decenni di spopolamento durante i quali le politiche di recupero economico e sociale delle aree interne sono state praticamente nulle". "Per l’amministrazione comunale, evidentemente, questa non è una priorità. In questi anni la scelta politica effettuata è stata ed è quella di pensare al ’salotto buono’ della città, a opere non vitali e comunque compatibili con un piano degli investimenti di bilancio, a opere con una sostenibilità ambientale discutibile, piuttosto che pensare alla sicurezza degli abitanti della montagna, alle loro abitazioni, alla qualità della vita di molti nostri concittadini e concittadine. Porre attenzione al dissesto idrogeologico dovrebbe essere un intervento prioritario, urgente e lungimirante".

"Ed i finanziamenti per questa grande opera di messa in sicurezza del territorio sarebbero previsti nel Pnrr – concludono –, ma pare che progetti di questo tipo non siano stati presentati o, se presentati non finanziati. Come Unione Popolare di Massa riteniamo questa mancanza di lungimiranza una grave mancanza ed un rilevante errore: la vita quotidiana delle persone che vivono nella nostra montagna ha lo stesso valore di quelle che abitano nel centro città".