Contestata la procedura dell’inchiesta

E’ pronta la relazione finale sull’inchiesta pubblica della discarica ex Cava Fornace e il Comitato dei cittadini contesta ancora tutta la procedura così come boccia le conclusioni che concludono un percorso ritenuto monco sotto il profilo della partecipazione. "Nella relazione non si parla della sala vuota dopo l’abbandono dei lavori da parte nostra: quella sala vuota rappresenta una sconfitta assoluta per la Regione Toscana, che parla di partecipazione sulla carta ma che ha difficoltà a volerla davvero. Solo dopo l’ultima seduta del 3 gennaio la commissione pressoché in solitaria, forse temendo il ricorso presentato dai comuni, ha deciso di aggiungere 2 paginette stringate su questi fatti gravi e incresciosi. Non è stata concessa la sospensione in attesa di potere valutare l’intero progetto con le integrazioni e sono mancati gli enti tecnici che avrebbero potuto chiarire tante perplessità che abbiamo sulla discarica e sul suo completamento". Secondo il Comitato, comunque, qualcosa emerge anche dalla ‘scarsa’ relazione finale: "Si evince che la discarica non sia mai stata sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale e che non sia mai stato rilasciato un parere sanitario, previsto come obbligatorio dal testo unico ambientale. Il piano di monitoraggio presentato da Programma ambiente Apuane appare insufficiente. Sullo smaltimento del percolato il progetto appare superficiale, come superficiale sulla tenuta delle geo-membrane e dei versanti in considerazione di eventi meteorologici straordinari. L’inchiesta non ha smentito in alcun modo quella precedente, che definiva il sito non idoneo. E da qui si parte: la discarica va chiusa, il progetto bocciato e quell’area bonificata. Prima che sia troppo tardi".