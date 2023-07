Contatori hi tech contro le perdite d’acqua

Reti idriche sempre più all’avanguardia, grazie a nuove tecnologie in grado di rilevare perdite attraverso le onde sonore: è questo l’obiettivo del gestore idrico Gaia che procederà alla sostituzione di 20mila contatori nel Comune di Massa con nuovi misuratori “Smart meter”, dotati di sensori acustici capaci di comunicare la pre-localizzazione delle perdite idriche e interamente gestibili da remoto. Un ammodernamento massivo essenziale per rendere più diretto e immediato il controllo e la gestione delle reti, per un investimento totale di oltre 3 milioni di euro. La campagna di sostituzione massiva avrà inizio la prossima settimana, secondo il calendario pubblicato nell’apposita sezione del sito web di Gaia.