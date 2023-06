Contatore dell’acqua Costi alle stelle

Diecimila euro per un contatore dell’acqua. E’ quanto ha chiesto il gestore idrico Gaia ad un cittadino lunigianese, L. C., per un appartamento a Monti di Licciana che era la vecchia casa dei nonni materni. Il collegamento alla rete idrica c’era già, l’impianto idraulico era in buone condizioni e l’uomo pensava bastasse riattivare, o al massimo sostituire, il contatore con una spesa adeguata. Immaginabile lo stupore quando il preventivista di Gaia ha sostenuto che la casa era una ‘nuova costruzione’ quindi obbligatorio anche l’allaccio alla fognatura. L.C. ha provato invano a spiegare che esiste da decenni. Niente da fare: 4.000 euro tra fogna, contatore, e costo del preventivo, più altri 6.000 euro per rivoluzionare gli scarichi di casa che ora vanno in una fossa imhoff, regolarmente autorizzata dal Comune. L’uomo ha scritto al sindaco chiedendo una deroga che gli è stata negata e ora promette battaglia anche giudiziaria.