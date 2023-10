Consultori e centri antiviolenza: la politica tutela i diritti delle donne?

Oggi all’ex ospedale San Giacomo alle 17,45 l’Arci organizza un incontro su “La politica attuale tutela i diritti delle donne? Fra consultori e centri antiviolenza.” Le relatrici saranno Pina Salinitro, presidente Aied di Pisa, psicoterapeuta, e Laura Del Mancino avvocata, presidente dell’associazione Arpa Duna, che gestisce lo sportello e il centro antiviolenza di Massa, coordinate da Adriana Riccardi, presidente di Arci Massa Carrara. L’Aied, Associazione italiana per l’educazione demografica, si occupa del benessere della persona e del diritto alla salute per tutte.L’associazione Arpa Duna, nata dal basso nel 2001 per volontà di un gruppo di femministe, gestisce lo sportello e il centro antiviolenza di Massa. Il racconto e il dialogo fra queste due realtà mira a focalizzare l’attenzione su quanto il panorama socio culturale sia cambiato nel corso degli anni e incida anche su consultori e centri anti violenza, che hanno visto ridursi le risorse, fino a scomparire in alcune realtà, a causa dei tagli. "In una società sempre più individualista e escludente – scrivono le organizzatrici – è urgente trovare risposte collettive riprendendo lo spirito che ha animato e anima il movimento femminista e transfemminista, partendo dagli esempi positivi di realtà che in Toscana e nella nostra provincia stanno lavorando con grande impegno ed hanno maturato esperienze importanti. Porsi il tema e rivendicare il ruolo centrale dei consultori è un nodo importante di questa storia collettiva nata negli anni 70, in un momento in cui anche l’attuazione del diritto all’interruzione di gravidanza viene messa in discussione o ostacolata; cosi come importante è uscire fuori da una visione istituzionalizzata per servizi come i centri anti violenza cancellando nei fatti storia, cultura e pratica di milioni di donne. Come la programmazione dei servizi sociosanitari è cambiata,perché i consultori sono luoghi da difendere e potenziare sono alcuni degli spunti di riflessione".