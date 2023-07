Consulta popolare davanti al Noa "Sosta gratuita per malati e parenti"

Si è tenuto davanti al Noa il primo presidio della neonata Consulta popolare, lanciata da Massa Insorge, per l’adeguamento e il riutilizzo delle strutture dell’ex ospedale di Massa per la sanità territoriale e le cure intermedie. "Con questa iniziativa è partita ufficialmente la campagna “Riapriamolo!” lanciata dalla Consulta popolare. Una campagna di lotta e di partecipazione democratica dei cittadini – afferma la Consulta – per difendere nel concreto il diritto alla salute. Una campagna di mobilitazione cittadina che intende anche contrastare di fatto lo scellerato progetto di realizzazione di una nuova struttura sanitaria sui binari della stazione di Massa fortemente voluta dal sindaco Persiani e dalla sua maggioranza".

"Gli esigui spazi dell’ex scalo ferroviario (il terreno più inquinato di tutta Massa centro) sono strozzati tra il traffico congestionato del quartiere da una parte e dai binari percorsi da treni carichi di Gpl dall’altra. Non è possibile in quell’area realizzare una struttura sufficientemente grande e sicura per ospitare i tanti posti letto di cure intermedie che servono alla popolazione e garantire tutti i servizi ad essi correlati. Noi vogliamo che venga riqualificata adeguatamente la struttura e l’area dell’ex ospedale di Massa, ideale per spazi, locazione e viabilità per sviluppare li una struttura idonea per il reale rafforzamento del sistema sanitario di cui Massa ha bisogno". Il presidio è stato una occasione anche "per protestare contro la vergognosa mancanza di parcheggi gratuiti all’ospedale del Noa. É una palese violazione della Costituzione che malati, invalidi (pochissimi hanno diritto alla esenzione), persone che sono esenti per reddito o per patologia, care giver e familiari che vanno ad assistere i malati debbano pagare una tassa che di fatto è obbligatoria non essendoci nessuna alternativa di parcheggio gratuito vicina per le persone, specialmente se malate o anziane. Chiediamo che le istituzioni si attivino immediatamente".