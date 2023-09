"Consulta giovanile: tutto tace"

Il Movimento Quadrifoglio aveva consegnato il 20 giugno all’amministrazione la sua proposta di regolamento per istituire la consulta giovanile. Era stato ricevuto dall’assessore Giorgia Garau e dal consigliere Filippo Frugoli. La promessa era di essere presto ricontattati ma da allora, sottolineano i giovani amareggiati, "il nulla più totale, nessuna chiamata e nessun passo in avanti". mentre a Carrara "maggioranza e opposizione hanno collaborato proficuamente raggiungendo l’obiettivo". "La commissione massese che si occupa delle politiche giovanili si è riunita poche volte fino ad oggi" sottolineano. "Siamo coscienti che Massa ha altre priorità, anche urgenti, ma non se si fa qualcosa per i giovani la città sarà destinata a essere meta di fuga" concludono amareggiati e chiedono all’amministrazione maggior sforzi".