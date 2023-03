Consulta giovani: pronto il regolamento. Adesso le adesioni

Dopo un animato dibattito in commissione, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento della Consulta delle politiche giovanili. Ora non resta che aprire l’avviso pubblico per la selezione dei componenti. "Sono molto soddisfatta che si sia arrivati all’approvazione di questo regolamento – dice la sindaca Serena Arrighi –. La consulta delle politiche giovanili è uno strumento importante per riavvicinare le nuove generazioni tanto alla politica quanto alla vita amministrativa. Le ultime tornate elettorali ci hanno immancabilmente restituito l’immagine di un progressivo scollamento dalla vita pubblica di ampie fette della popolazione.

In quest’ottica la Consulta delle politiche giovanili potrà servire non solo a dare maggior voce alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi su tanti argomenti, ma anche a permettere loro di vedere da vicino cosa ci sia dietro l’amministrazione della città. Sono molto soddisfatta per l’approvazione di questo regolamento a cui hanno lavorato in prima persona i nostri consiglieri più giovani, di maggioranza e di minoranza, con il preziosissimo aiuto degli uffici e in stretta sinergia con Davide Diamanti, il cittadino incaricato alle politiche giovanili. Ritengo che sia molto importante che un organismo come questo sia stato pensato direttamente da chi conosce da vicino i problemi e le sensibilità dei nostri giovani e quindi ne può intercettare bisogni e aspettative".