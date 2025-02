Consulenze oncologiche gratuite con Cantore

Una giornata di consulenza oncologica gratuita a cura del medico Maurizio Cantore, luminare dell’oncologia e specialista in immunoterapia. L’iniziativa dedicata alla salute è organizzata dal Centro Medico Ponticello di Massa, che in questo modo va ad arricchire la sua offerta ambulatoriale con uno specialista di prim’ordine e che da sempre è impegnato nella lotta ai tumori. Già direttore dell’unità operativa di oncologia di Mantova e, in precedenza, responsabile dello stesso reparto a Carrara, Cantore riceve nel centro massese da novembre. L’iniziativa è rivolta a chi vuole un secondo parere medico o approfondire le opzioni terapeutiche più innovative. Durante la consulenza, gratuita ma solo su prenotazione, il medico analizzerà il caso clinico per delineare un percorso terapeutico personalizzato, calibrato su condizioni di salute e necessità individuali. La consulenza si terrà al centro diagnostico di via Ponticello Sud domani dalle 9.30 alle 13 e sarà accessibile solo telefonando per prenotare allo 0585 41847.