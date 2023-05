Consorzio Zia: Petriccioli amministratore unico

Sarà ancora Norberto Petriccioli l’amministratore unico del Consorzio Zona industriale apuana. Nei giorni scorsi è arrivata l’indicazione da parte della Regione Toscana, socio di maggioranza assoluta dell’ente consortile, che è stata poi ratificata dall’assemblea del Consorzio che si è svolta durante il mese di maggio. Una nomina che interrompe così la gestione straordinaria e commissariale che era stata affidata comunque proprio allo stesso Petriccioli che ora torna a essere l’amministratore unico per altri tre anni. Un incarico che inizia in linea con quelli che erano stati i progetti avviati nel precedente mandato e con qualche novità: da un lato si va avanti con la costituzione delle comunità energetiche all’interno del perimetro della Zona industriale apuana, l’obiettivo è arrivare ad averne quattro; dall’altro il Consorzio Zia si inserisce all’interno del bando Interreg Marittimo Italia Francia per intercettare risorse europee attraverso il progetto chiamato ‘Marinda’. I dettagli sono ancora tutti da definire ma l’obiettivo è quello di costituire un progetto di partenariato che coinvolgerà più soggetti internazionali: oltre al Consorzio Zia, ci saranno Cci Provence-Alpes-Cote d’Azur, come capofila, poi Regione Sardegna, Camera di commercio di Genova, Rising sud-agenzia di attrazione e sviluppo economico per la regione Provenza, Alpi-Costa Azzurra, Filse Spa-Finanziaria ligure per lo sviluppo economico e Corse-Agenzia per lo sviluppo economico della Corsica.

L’intenzione è quella di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese dei territori coinvolti con creazione di nuovi posti di lavoro grazie anche agli investimenti produttivi. Progetto che dovrà comunque intercettare le risorse messe a disposizione dal bando Interreg Marittimo Italia Francia. L’altro asse di sviluppo a breve termine, come detto, è quello delle comunità energetiche. Una scelta che deriva anche dalle criticità connesse all’incremento dei costi energetici ed al necessario perseguimento di una corretta sostenibilità ecologica. Le comunità energetiche nel perimetro Zia potranno essere almeno 4 coinvolgndo gli Enti locali soci del Consorzio ed il sistema produttivo apuano. Per questo il primo passo è quello di redigere uno studio di fattibilità che sarà appaltato dallo stesso Consorzio Zia a seguito di accordo con gli altri enti locali, ad esempio il Comune di Massa ha già aderito al protocollo d’intesa specifico.

FraSco