Consorzio Lavori alle sponde di fosso Borello

Al via il ripristino delle sponde arginali del fosso Borello nel Comune di Casola in Lunigiana. Si tratta di un intervento messo a segno dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord nell’ambito della “Strategia nazionale Aree Interne“, che è stato finanziato dalla Regione Toscana tramite il Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

"I lavori – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – hanno il duplice obiettivo di aumentare la sicurezza idraulica e favorire in questo modo le attività agricole e produttive della zona. Un’opera che si è resa necessaria visto che le piene degli ultimi anni hanno provocato l’erosione dell’area, andando a destabilizzare parte del versante che si trova in località Vedriano, a monte del vecchio mulino e che prevede il consolidamento dello stesso versante oltre che degli appezzamenti di terreno a monte del mulino nel fosso del Borello”.

Sotto il profilo tecnico, in pratica il cantiere prevede il ripristino di un’opera spondale esistente composta da un muro in pietrame – alto circa un metro – lungo lo stesso corso d’acqua, così riprendendo le opere già esistenti a valle e a monte dello stesso, in modo tale da evitare ulteriori fenomeni di erosione e di dissesto, preservando le aree soprastanti e di conseguenza il mulino, cioè un fabbricato che si trova molto vicino al fosso e che potrebbe subire delle pericolose azioni destabilizzanti senza i lavori progettati dall’Ente consortile. All’esterno del muro in pietrame sarà poi inserita una palificata di legno con l’obiettivo di garantire la miglior tenuta possibile e alzare la quota delle sponde. Dopo che sarà avvenuta la consegna del cantiere alla ditta appaltatrice, i lavori saranno completati all’incirca in due mesi. "Siamo soddisfatti che grazie alle risorse destinate alle strategie per le Aree Interne si inizia a lavorare per ridurre il rischio idraulico del fosso Borello – evidenzia il sindaco di Casola, Riccardo Ballerini – Si tratta di un intervento importante, che va a sostenere le attività qui presenti e anche la popolazione residente che decide di vivere e di scommettere sul nostro territorio. Speriamo che in futuro possano arrivare altre risorse attraverso questa strategia così da continuare a migliorare la vivibilità e la sicurezza dei nostri paesi".