Consorzio Bonifica corre... ai ripari Via agli interventi sulla rete irrigua

Nuovo intervento del Consorzio 1 Toscana Nord per ammodernare la rete irrigua della Lunigiana. Ammonta a 1,5 milioni di euro il finanziamento chiesto e ottenuto dall’Ente che ora, grazie al Piano di Sviluppo Rurale (essendo il progetto tra i primi classificati), potrà dare il via ai lavori negli impianti irrigui “Caprio” e “La Piana” a Filattiera. L’obiettivo principale di questo intervento, dell’importo di 375mila euro, è sostituire le tubazioni ormai vecchie. Il progetto prevede anche i lavori di conservazione dei paramenti delle vasche di accumulo in calcestruzzo col lavaggio delle facciate dell’invaso, l’installazione del misuratore di portata per il controllo del consumo di acqua e il miglioramento dei pozzetti di manovra. "Il Consorzio è riuscito a far entrare nella graduatoria del PSR ben quattro progetti (su sette in tutta la Toscana), aggiudicandosi gran parte delle risorse europee esse a disposizione dal bando - commenta il presidente Ismaele Ridolfi - La vetustà degli impianti di questa zona, che abbiamo ereditato dall’Unione dei Comuni, rende difficile la gestione ordinaria. Queste tubazioni sono caratterizzate da numerose avarie e interruzioni del servizio a causa delle molteplici rotture delle condotte, che causano un inevitabile spreco della risorsa idrica. I lavori in questione, che inizieranno non appena concretizzato il finanziamento da parte della Regione Toscana – conclude Ridolfi – hanno quindi l’obiettivo di limitare le perdite e, più in generale, di migliorare la gestione delle risorse idriche favorendo il risparmio della risorsa acqua.”

"Questo intervento lo accogliamo davvero con grande soddisfazione - ha aggiunto la sindaca del Comune di Filattiera, Annalisa Folloni - Gli impianti hanno necessità di ristrutturazioni per dare una risposta precisa e puntuale a quelle che sono le esigenze dei cittadini e in particolare degli agricoltori. Un grande plauso - conclude - va sicuramente agli uffici che hanno avuto la capacità di poter presentare dei progetti che si sono classificati tra i primi della Regione Toscana e al presidente Ridolfi, che sta portando avanti questo progetto con competenza e grande professionalità. Questo progetto, che mi auguro venga portato al termine al più presto, spero dia una risposta concreta alle tante difficoltà che in questo periodo stiamo condividendo anche con il Consorzio”.

L’ente di bonifica sta continuando ovviamente la ricerca di altri finanziamenti, anche a livello nazionale, per ulteriori progetti sugli impianti irrigui della Lunigiana per complessivi 13 milioni di investimenti.