Consiglio straordinario. Disavanzo tecnico da oltre 700mila euro: "Ma non sono debiti"

La campagna elettorale è entrata nel vivo anche a Casola e nella giornata di venerdì a gettare ancora più benzina sul fuoco ci ha pensato il consiglio comunale straordinario convocato dal sindaco uscente Riccardo Ballerini, consiglio dove si è parlato di un disavanzo tecnico dovuto ad un riaccertamento delle attività di revisione dei residui. Il tema ha subito portato ad un attacco delle opposizioni ma il sindaco Ballerini ha voluto placare gli animi: "Il Comune che ho amministrato per 15 anni – dice Ballerini – sarà lasciamo in ottime condizioni economiche, abbiamo chiuso il bilancio in positivo di 54mila euro, il nostro bilancio non ha stranezze e rispetta tutti i parametri imposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze".

Le critiche delle opposizioni sono arrivate, come detto, per un presunto disavanzo che ammonterebbe a 745mila euro ma anche qui Ballerini ha chiarito che "questo disavanzo di cui si parla c’è, ma deriva da un riaccertamento dei residui attivi e passivi, questa operazione è stata fatta quest’anno ma poteva essere fatta cinque, otto o anche dieci anni fa. Ci tengo a sottolineare che il disavanzo è tecnico, per farla breve il Comune di Casola non ha debiti con nessuno ma è come se avesse un debito con sé stesso siccome è stata utilizzata una cassa dove il Comune aveva soldi e dove questi soldi sono stati spesi per poter coprire spese di lavori correnti".

In ultima battuta il sindaco ha voluto rassicurare che la sua giunta, insieme al revisore dei conti, ha espresso parere favorevole per un piano di rientro del debito: "Il residuo – spiega – sarà ripianato nei prossimi tre anni con un piano di equilibrio, aggiungo che 100mila euro saranno recuperati già quest’anno con un piano già attivato. In ultimo chiudo dicendo che questa situazione è certamente inaspettata ma è dovuta ad un’operazione strettamente tecnica e non politica".

Non sono mancate le critiche all’operazione, il candidato sindaco Michele Ottolini ha così commentato la situazione: "Per un Comune piccolo come il nostro questa situazione economica è molto grave e potrebbe avere ripercussioni importanti nella gestione futura qualora non si trovino risorse certe ed esigibili. Non è stato chiarito dove saranno reperite le risorse per un appianamento se non per i 100mila euro delle imposte comunali non versate. Penso che sia stato necessario portare alla luce questa situazione per tutelare l’interesse dei cittadini".

Di tutto altro canto le parole del candidato sindaco Mattia Leonardi: "L’ultimo consiglio comunale ha rilevato un risultato di competenza positivo, frutto di una gestione politica e amministrativa corretta. Una gestione che chiude in attivo di 54 mila euro, senza debiti fuori bilancio e con parere favorevole del revisore dei conti. Il Comune non ha parametri strutturalmente deficitari positivi. Unico neo la presenza d’incongruenze tra residui attivi e passivi, frutto di qualche errore a livello tecnico, facilmente risolvibile".

Breve il commento della candidata di centrosinistra Anna Leonardi: "Questa vicenda da idea della trascuratezza delle cose".

Sebastiano Mazzoni