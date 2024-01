Consiglio sospeso. Bagarre sulla mozione per intitolare una strada a Giorgio Almirante

Proteste con ragioni diverse ma che fanno ‘massa’ e unione. Nel pomeriggio di ieri sotto l’atrio di palazzo comunale si ritrovano così quasi 200 persone per protestare non solo contro l’amministrazione ma contro la politica di ‘destra’. Si scende in piazza per riaprire il vecchio ospedale e contestare la nuova Casa di comunità alla stazione. C’è Massa Insorge a guidare la battaglia, alla testa Marco Lenzoni, e con loro la Consulta per la sanità. Ma si contesta anche la possibilità di una nuova procedura di sgombero del cosiddetto Spazio popolare di via San Giuseppe Vecchio e qui scende in campo l’associazione che quello spazio lo ha recuperato e restituito alla città, eliminando il degrado di anni in passato. Ma soprattutto a riunire il mondo del centrosinistra, e non solo, sotto il Comune sono i temi della Resistenza e della memoria, la volontà di opporsi con forza alla proposta di Fratelli d’Italia che, con una mozione all’ordine del giorno del consiglio comunale, chiede all’amministrazione di intitolare una piazza o una strada a Giorgio Almirante, ex segretario del Msi (ed ex fascista della Repubblica di Salò).

Un’ipotesi che ha scaldato gli animi e la protesta della città che si è fatta sentire nel tardo pomeriggio e a guidare la contestazione è l’Anpi di Massa: un banchetto con le sedie rosse sotto l’atrio per raccogliere firme rappresenta il simbolo del presidio. La presidente Elena Emma Cordoni apre quello che si trasforma in un comizio all’aperto dove le voci si uniscono e si moltiplicano, parlano anche rappresentanti dell’Anpi nazionale, come Massimo Bisca. Un elogio della memoria, della lotta partigiana e della Resistenza, essenza stessa della nostra provincia e della storia della città di Massa. Nessuno può e vuole accettare una strada e una piazza ad Almirante, definito a più riprese un ‘fucilatore di partigiani’. Lenzoni è durissimo: "Anche se gli intitoleranno una strada noi andremo a rimuovere la targa".

L’Anpi grida no ad alta voce, rilancia la sua raccolta firme che ha già raccolto oltre 3mila adesioni e continua a crescere. Non solo per dire no a una strada o una piazza ad Almirante ma anche per togliere la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, concessa ai tempi del fascismo (1924) e mai revocata, e per intitolare il ponte di via Trieste all’amato presidente Sandro Pertini, il presidente-partigiano, una procedura lanciata durante l’emergenza Covid ma rimasta congelata e chiusa in un cassetto.

Si aprono le porte del consiglio comunale, la protesta nei primi minuti silenziosa ma con cartelli e striscioni si sposta nell’aula X Aprile. Il pubblico ascolta ma anche per problemi tecnici il consiglio va a rilento. Ci sono oltre 20 documenti all’ordine del giorno ma la svolta arriva quando il Pd decide di ritirare tutte le proprie interpellanze e si va subito alle mozioni con la prima che è la richiesta di sgombero dello Spazio popolare da parte di Fratelli d’Italia. La questione si complica, il segretario generale Roberto Nobile prende parola ma il pubblico comincia a rumoreggiare perché si sente poco. Il segretario dice che non deve farsi sentire dal pubblico e la protesta monta: il presidente del consiglio comunale Agostino Incoronato sospende il consiglio per mezzora. Animi agitati, la gente se ne va protestando, "Buffoni" è il grido rivolto alla maggioranza. Si deve tornare poi in aula anche se sulla via ad Almirante l’ipotesi più probabile è quella di una bocciatura per rimandare tutto al parere della Commissione toponomastica.