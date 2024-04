Consiglio, regna l’alta tensione: "Porte in faccia ai cittadini"

E’ stato un altro consiglio ad alta tensione quello di lunedì sera per la presenza di una delegazione di lavoratori della cooperativa Compass. Sono legati al Comune per gli appalti all’interno della partecipata Casa Ascoli che gestisce la casa di riposo e la Rsa Pelù, e sono preoccupati per il futuro e pure per il presente, visto che gli stipendi continuano ad arrivare con il contagocce e ancora non c’è una soluzione e un via libera al piano di rientro di Casa Ascoli dei debiti pregressi. La tensione in aula è cresciuta quando i consiglieri di maggioranza hanno votato contro la sospensione per far parlare una rappresentante dei lavoratori e lo stesso sindaco Francesco Persiani alla fine ha preso la parola per uno sfogo: "Prima venite dall’amministrazione e ascoltate. Se non siete soddisfatti, poi potete criticare. Non il contrario altrimenti sembra subito che ci dobbiamo giustificare o scusare. Non è possibile che a ogni consiglio comunale dobbiamo passare la prima ora a dibattere, con il presidente costretto a limitare schiamazzi e urla. Ne abbiamo avuti tanti di consigli così, siamo un pochino saturi, stanchi di questo modo di fare che non è rispettoso nei nostri confronti".

Le parole del primo cittadino così come il mancato ascolto dei lavoratori solleva però feroci critiche dall’opposizione e in particolare dalla segretaria comunale del Pd, Claudia Giuliani: "Hanno scritto una brutta pagina non volendo ascoltare le ragioni delle lavoratrici Compass (che sono senza stipendio) e delle mamme del Casone (che temono la chiusura della scuola dei propri bambini). Quello che troviamo inaccettabile è che si chiuda la porta delle istituzioni in faccia a queste persone che con civiltà e rispetto hanno chiesto soltanto di essere ascoltate per spiegare agli eletti dai cittadini massesi la propria situazione. Sarebbe stato sufficiente sospendere la seduta, convocare i capigruppo e fare i due incontri con le lavoratrici e con le mamme del Casone. Non si sarebbe arrecato alcun danno al regolare svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale, ma, anzi, si sarebbe dimostrato che l’aula consiliare dove siedono i rappresentanti dei cittadini è aperta al dialogo e al confronto e non chiude la propria porta in faccia a nessuno".