Consiglio provinciale. Bene il Centrosinistra: si porta a casa 5 seggi 4 alla Destra, 1 riformisti

di Alfredo Marchetti

Il nuovo consiglio provinciale è stato scelto. Gli eletti sono dieci in totale: (5 al Centrosinistra, voti 41081) Eleonora Petracci 6163, Marzia Butteri 6008, Benedetta Muracchioli 6715, Dina Dell’Ertole 7564, Maria Grazia Tortoriello 7210; (4 al Centrodestra, voti 37768, preferenze in fase di conteggio) Bruno Tenerani, Alberto Tarabella, Loris Bernardi e Omar Tonini; (1 ai Riformisti, voti 15292) Alfredo Camera 8175.

Il centrosinistra si presenta quindi a palazzo Ducale con tutte donne per il biennio 2024-2026. Erano stati chiamati a esprimere la loro preferenza 244 ’grandi elettori’ tra sindaci e consiglieri dei 17 Comuni della provincia. Quest’ultima, a partire dal 2014, è stata trasformata in ente di secondo livello i cui vertici, presidente e consiglio, sono appunto scelti non più dai cittadini, come in precedenza, ma da un corpo elettorale ristretto: il presidente, che è stato eletto nel 2021 (Gianni Lorenzetti), resta in carica per 4 anni, mentre il mandato dei consiglieri dura per 2 anni. Le liste erano Centrosinistra per Massa-Carrara, Massa-Carrara Riformista, Cambiamo Massa-Carrara, e infine Italia Viva-Civici per Massa Carrara.

L’elezione avviene sulla base di un voto ponderato secondo un coefficiente determinato in relazione al numero degli elettori e alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di cui è sindaco o consigliere l’elettore: il voto di ogni elettore quindi pesa in modo diverso a seconda della fascia di appartenenza del Comune e viene moltiplicato per il rispettivo coefficiente. In provincia, per queste sono previste 5 fasce di ponderazione: i consiglieri infatti ricevono schede di colore diverso corrispondenti al peso del proprio Comune. Questi gli indici fissati.

Fascia A (Comuni fino a 3000 abitanti), scheda azzurra: Bagnone, Casola, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana e Zeri, indice ponderazione 154.

Fascia B (Comuni fino a 5000 abitanti), scheda arancione: Fosdinovo, Licciana Nardi e Villafranca). Indice ponderazione 386.

Fascia C (Comuni fino a 10000

abitanti), scheda grigia: Fivizzano e Pontremoli), indice ponderazione 571.

Fascia D (Comuni fino a 30000

abitanti), scheda rossa: Aulla e

Montignoso, indice ponderazione 644.

Fascia E (Comuni fino a 100000

abitanti), scheda verde: Carrara e Massa), indice ponderazione 603.