Consiglio provinciale al debutto. Parità di genere tra gli scranni

Si apre un nuovo capitolo della vita politica apuana e inizia con un record. Si è infatti insediato nella Sala della Resistenza del Palazzo Ducale di Massa il nuovo consiglio provinciale – lo scorso giovedì pomeriggio – così come è uscito nella sua rinnovata composizione dalla recente tornata elettorale del 17 marzo. La tornata ha visto presentarsi al seggio come elettori i sindaci e i consiglieri dei 17 comuni della Provincia.

Per la prima volta nella storia della assise provinciale si registra una assoluta parità di genere nella composizione. Ci sono infatti cinque donne – tutte appartenenti alla lista Centrosinistra per Massa-Carrara – e si tratta di Dina Dell’Ertole, Maria Grazia Tortoriello, Benedetta Muracchioli, Eleonora Petracci e Mazia Butteri. E ci sono anche altrettanti uomini. Per Massa Carrara Riformista è presente Alfredo Camera mentre per Cambiamo Massa-Carrara saranno seduti a Palazzo Ducale Omar Tognini, Alberto Tarabella, Loris Bernardi e Bruno Tenerani.

L’unico punto all’ordine del giorno di questa prima seduta era la delibera di accertamento del possesso dei requisiti per la carica di consigliere provinciale – che è stata votata all’unanimità – con la quale è avvenuta la convalida degli eletti. A presiedere il consiglio è stato il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, che ha rivolto un caloroso benvenuto alle consigliere e ai consiglieri. "Conoscendo la vostra dedizione e competenza – ha detto il presidente Lorenzetti – sono fiducioso che contribuirete in modo significativo al progresso e al benessere della nostra provincia. Il vostro impegno nell’interesse della comunità sarà fondamentale per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che ci attendono. Voglio augurare a voi un proficuo e gratificante mandato, ricco di successi e realizzazioni a vantaggio di tutti noi".